Lionel Messi (33 ans) pourrait donc quitter le Barça dans les prochaines semaines après 20 ans passés au club. Un transfert vers le Real Madrid paraît improbable. Le milieu de terrain du club de la capitale Toni Kroos a évoqué cette idée folle.

“Non je ne crois pas, je pense qu’il faut l’exclure catégoriquement. Il faut avoir des couilles pour quitter le Barça et rester en Espagne. Pour la Liga, c’est peut-être compliqué, parce que Messi est un joueur intéressant pour le monde entier, comme l’était Cristiano Ronaldo. Pour nous, au Real Madrid, c’est un peu différent, s’il part, Barcelone perd un joueur très important. Ce n’est pas grave pour nous. Personnellement, je ne suis pas triste qu’il parte, jouer contre lui n’est pas facile ! Il faut attendre. Nous devons voir ce qui va se passer. Ça ne veut pas non plus dire que nous allons tout gagner en Espagne, car Barcelone reste une bonne équipe, mais c’est sûr que c’est pire pour eux”, a lâché le joueur du Real Madrid pour le podcast Einfach mal Luppen.