Nouvelle recrue du FC Barcelone, Memphis Depay a fait la connaissance d’Antoine Griezmann. Et la complicité entre les deux joueurs saute aux yeux.

Buteur avec sa nouvelle équipe ce week-end lors du match amical contre Stuttgart, l’ancien lyonnais a même tenu à faire passer un message à son nouveau partenaire. Au micro de « TV3 », le Batave a évoqué leur relation. « Oui, c’est vrai, sur les deux derniers matches, il m’a souvent cherché entre les lignes. Il me cherche quand je fais un appel et moi aussi j’essaie de le trouver. C’est un joueur d’une grande qualité, il est technique et intelligent. Vous pouvez voir qu’on a une bonne connexion, » a lâché l’ancien Lyonnais. Ça promet !