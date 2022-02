Le Barça envisagerait la ventre de Memphis Depay cet été pour financer l’arrivée du phénomène Erling Haaland.

Sauf retournement de situation inattendu, Ousmane Dembélé partira cet été en fin de contrat. Mais le Français ne devrait pas être le seul attaquant à faire ses valises. Avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato, Xavi a l’embarra du choix sur le plan offensif. Le technicien catalan peut aussi compter sur Ansu Fati (blessé actuellement) Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Luuk de Jong et une ribambelle de petits prodiges de la Masia.

Mais dans son édition du jour, le quotidien catalan Sport assure qu’au moins trois joueurs de cette liste seront vendu dans les mois à venir. Sans surprise, le Barça chercherait à se débarrasser de Martin Braithwaite et Luuk de Jong. De joueurs qui n’auront pas coûté cher, mais qui n’entrent plus dans les plans du nouvel entraîneur. Plus étonnant, Sport estime que le Barça ouvrira également la porte à Memphis Depay. Arrivé libre en provenance de l’Olympique Lyonnais, le Néerlandais a pourtant brillé en début de saison. Actuellement blessé, il pourrait toutefois être « sacrifié » pour renflouer les caisses du club et libérer de la masse salariale. Le départ de l’attaquant de 27 ans, évalué à 45 millions d’euros, faciliterait notamment l’opération Erling Haaland.