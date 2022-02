Pour la saison prochaine, l’objectif du Barça est clair : recruter Erling Haaland par tous les moyens.

Très actif sur le marché hivernal avec les arrivées combinées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone n’est pas encore rassasié. Cet été, le club catalan vise encore un attaquant et un de taille : Erling Haaland. D’après les informations du média catalan Sport.es, le Barça a fait du Norvégien sa cible prioritaire depuis que le Real Madrid semble avoir jeté l’éponge. Mais pour s’offrir le Cyborg du Borussia Dortmund, le club devra trouver entre 75 et 90 millions d’euros pour lever sa clause libératoire auxquels s’ajouteront au moins 40 millions d’euros supplémentaires pour couvrir le salaire du joueur la première année et les primes à la signature.

Un montant colossal qui ne semble pas perturber Joan Laporta et son board. Le président du Barça a déjà lancé sa stratégie pour boucler l’opération Haaland cet été. L’objectif est de réduire encore la masse salariale en vendant notamment quelques indésirables de l’effectif. En attaque, Xavi pourrait notamment se débarrasser de Luuk de Jong, Martin Braithwaite ou encore Memphis Depay selon Sport.es. Une fois les caisses bien remplies, le Barça pourra s’attaquer au dossier Haaland tout en gardant un œil sur les joueurs en fin de contrat.