Arrivé au FC Barcelone en tout début de saison, Memphis Depay vit des moments très délicats avec le club catalan. Titulaire sous les ordres de Ronald Koeman, il ne semble plus vraiment faire partie des plans de Xavi qui lui préfère Aubameyang, Torres et même Adama Traoré.

Le buteur néerlandais pense donc à faire ses valises en fin de saison et se relancer dans un autre club. Débarqué libre en Catalogne en provenance de Lyon, Memphis possède une belle cote et le club de l’OL serait intéressé pour un éventuel retour aux sources. Malgré tout, la concurence s’annonce féroce puisque L’Inter Milan, le Milan AC et la Juventus sont aussi sur les rangs comme l’indique le média catalan « Sport. » Sous contrat jusqu’en 2023 avec le FC Barcelone, il a inscrit 8 buts en 16 matchs de Liga depuis le début de la saison. Affaire à suivre…