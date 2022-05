D’après les informations d’AS, Miguel Angel Gil Marin, conseillé de l’Atletico Madrid, et Mateu Alemany, directeur général du Barça ont diné ensemble dans un restaurant à Madrid. Au centre des discussions, un certain Joao Felix…

Le quotidien AS affirme en effet que le FC Barcelone et surtout Laporta rêvent de Joao Felix. Cependant, ce « rêve » semble impossible à réaliser vue les finances limités du Barça. Il faudrait aux Catalans débourser plus de 100 millions d’euros pour le Portugais…

Mais il y aurait une bonne nouvelle dans cette discussion d’après AS. En effet, Felix estimerait qu’un départ au FC Barcelone serait pour lui un très bon choix de carrière. Affaire à suivre.

