Prolongé cet été par le PSG, Mbappé a vécu une intersaison 2021 très agitée. Pointé du doigt après son pénalty raté contre la Suisse lors de l’Euro, le Français a très mal vécue cet épisode…

« Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas.

Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit », a révélé le président de la FFF, Noël Le Graët, pour le JDD.

