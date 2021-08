La fin de l’ère Messi au Barça. Luis Suarez, coéquipier de l’Argentin entre 2014 et 2020, lui a laissé un message sur les réseaux sociaux.

« Mon petit Lionel Messi, je sais que les mots ne suffisent pas pour définir L’HISTOIRE QUE TU AS ÉCRITE au FC Barcelone. Le club qui t’a vu grandir, le club que tu aimes tant et qui a gagné tant de titres jusqu’à ce que tu deviennes le MEILLEUR JOUEUR DE L’HISTOIRE. Je serai toujours reconnaissant de l’accueil que tu m’as réservé depuis mon arrivée et de l’être humain formidable que tu es. Fier d’avoir partagé des milliers de moments merveilleux avec toi au Barça et d’avoir eu la chance de jouer avec toi. Je te souhaite du fond du cœur que tout ce qui se passera à l’avenir sera le meilleur pour toi et ta famille. Je t’aime tous très fort », a-t-il publié avec une photo.