« Nous aurons une équipe très compétitive », promet le président du FC Barcelone.

Joan Laporta prépare ce dimanche une réunion sur la situation du club. Il a accordé préalablement un entretien au Vanguardia dans lequel il évoque le projet sportif et le mercato. La dernière recrue en date, la quatrième depuis le début de l’été, est Memphis Depay. Le Néerlandais arrive libre de l’Olympique Lyonnais. C’était une demande expresse de Ronald Koeman.

« Nous allons former une équipe très compétitive. Nous le voyons déjà avec les incorporations d’Eric Garcia, Aguero et Emerson et d’autres joueurs qui sont prêts », comme dans le cas de Memphis. La Barça a en revanche raté Georginio Wijnaldum, qui était une autre demande de Koeman mais a préféré le PSG. « La semaine dernière, nous en avons manqué une. Il y a des clubs qui peuvent avoir n’importe quel joueur. C’est une question qu’il faudra analyser », a-t-il ajouté, avant de laisser entendre que « 3 ou 4 recrues de plus » rejoindraient le club catalan avant la fin du mercato.

Laporta confirme que ses relations avec Ronald Koeman sont désormais apaisées. « Après lui avoir parlé trois fois, j’ai vu que nous pouvions travailler ensemble, collaborer et être d’accord sur beaucoup plus de choses que nous ne pouvions diverger. Je suis heureux. J’aurais aimé que cela n’arrive pas, même en le lui disant. Je n’aime pas souffrir ou faire souffrir les gens et peut-être que Ronald n’était pas à l’aise, mal à l’aise pendant un moment, et moi aussi. »

Le président a néanmoins rappelé qu’il était le seul patron : « C’est moi qui dirige. Pour cette raison, je veux être à l’affaire de tout. » Voilà qui a le mérite d’être clair.