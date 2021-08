Pur produit de la Masia et du FC Barcelone, Alex Collado (22 ans) va quitter la Catalogne et ainsi lancer sa carrière professionnelle en Belgique avec le Club Bruges.

Selon les informations du « Mundo Deportivo », le talentueux latéral espagnol va tenter sa chance en Jupiler Pro League durant ce mercato estival. Collado va rejoindre la Belgique et le club Bruges sous la forme d’un prêt, sans savoir si une option d’achat sera incluse. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Barça, Alex Collado n’avait pas disputé le moindre match avec l’équipe première durant l’exercice 2020-2021 et n’entrait pas davantage dans les plans de Ronald Koeman pour la nouvelle saison. Son arrivée au sein de l’effectif coaché par Philippe Clement doit lui permettre d’obtenir un temps de jeu plus conséquent.