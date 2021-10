Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de prendre en main le dossier Ousmane Dembélé.

Selon les informations d’El Partidazo de COPE, le patron du club catalan a rencontré cette semaine le joueur français afin de parler de l’avenir et une éventuelle prolongation de contrat. Ont également participé aux pourparlers le directeur du football Mateu Alemany, le vice-président Rafael Yuste et l’agent du champion du monde 2018. Les négociations entre les deux parties auront sans doute permis de rapprocher les positions en vue de la signature du nouveau contrat de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Engagé jusqu’en juin 2022, Dembélé pourrait finalement poursuivre sa carrière en Catalogne et le Barça aurait pris la décision de le blinder. Eloigné des terrains pour cause de blessure à la cuisse droite et absent depuis le début de la saison 2021-2022, le natif de Vernon a disputé 118 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, pour 30 buts et 21 passes décisives. En Liga, Ousmane Dembélé a joué 81 rencontres, pour un bilan de 18 buts et 14 passes. Affaire à suivre…