Sous contrat avec le FC Barcelone encore quelques jours, Ousmane Dembélé ne va pas prolonger l’aventure. Si les négociations pour un nouveau bail ont débuté depuis plusieurs mois, le Français ne sera plus un joueur du Barça la saison prochaine.

Ce n’est pas officiel mais Ousmane Dembélé ne sera pas retenu par le club blaugrana. Désireux de prolonger le Français depuis plusieurs mois et lui offrir une place de choix dans le projet pour le futur, le président du club espagnol a fait une déclaration fracassante et cette dernière ressemble à des adieux. “Ousmane Dembélé a une proposition sur la table, mais il ne l’a pas acceptée. Nous n’avons pas de réponse de son agent depuis un certain temps », a lâché le président du Barça selon des propos rapportés ce samedi par Sport et AS.

Le divorce semble officiel entre les deux parties et Dembélé devrait finalement se diriger vers le championnat anglais pour la suite de sa carrière. Newcastle est toujours intéressé ainsi que les blues Chelsea qui auraient même un accord avec l’ancien rennais. Sauf énorme rebondissement, son histoire avec le club blaugrana va se terminer.