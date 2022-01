Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’active pour signer l’été prochain, gratuitement, Andreas Christensen. Un contrat de cinq saisons attendrait le Danois en Catalogne.

Après Ferran Torres, les Blaugrana vont se concentrer sur les bons coups du mercato estival et notamment sur les joueurs en fin de contrat. Si des contacts entre Cesar Azpilicueta et le Barça ont eu lieu un autre défenseur de Chelsea intéresse les Catalans. Il s’agit d’Andreas Christensen que les dirigeants barcelonnais considèrent comme un des meilleurs agents libres de l’été 2022, selon les informations de Mundo Deportivo. Le Danois de 25 ans est en fin de contrat et les négociations sur sa prolongation de contrat sont en cours mais rien n’est acté. Et le Barça profiterait de cette brèche pour accélérer auprès des agents du joueur de 25 ans et le signer, libre, l’été prochain. Ainsi selon MD, le 5e de Liga proposerait à Christensen un contrat de quatre saisons avec une en option.