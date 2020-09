Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, a passé en revue les principaux aspects de la pré-saison de l’équipe dans une interview accordée aux médias du club. Rien à retenir de ce discours obligé, si ce n’est que “le groupe s’est très bien entraîné” ou que “Messi est le meilleur”. Pour les révélations et les phrases-chocs, on repassera !

Dans une langue de bois parfaitement rodée, le technicien néerlandais a notamment souligné que “les joueurs travaillent très bien, avec intensité, et je suis très heureux du travail de l’équipe pendant ces deux semaines”. “Ils sont très positifs. (..) Il y a une bonne intensité dans les entraînements, d’abord au niveau physique dans les premières semaines et maintenant au niveau tactique”, a ajouté Koeman. “Les joueurs ont montré beaucoup d’encouragement, d’intérêt et d’intensité, et c’est le plus important car pour moi, on s’entraîne comme on joue. C’est très important et je suis très heureux du travail que l’équipe a accompli au cours des deux dernières semaines”, a-t-il encore précisé, entre autres banalités d’usage.

Koeman a également reconnu qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il s’agit d’une pré-saison atypique, très différente de ce qu’il a vécu jusqu’à présent en tant que joueur et entraîneur. “C’est compliqué, c’est une courte pré-saison, nous avons quatre semaines avant le premier match contre Villarreal. Et c’est aussi une pré-saison plus individuelle, il y a des joueurs qui ont eu plus de repos, d’autres qui ont joué… nous devons essayer de mettre tout le monde en forme avant le premier match.”

Sur la question de Lionel Messi, Koeman a dit peu ou proue ce qu’on dit tous ses prédecesseurs. “C’est le meilleur, Messi dans sa forme physique est un joueur très important et a démontré pendant de nombreuses années, et nous espérons qu’il pourra le répéter cette saison.”

Quant aux jeunes de la Masia, représentés par Ansu Fati, qui, précisément, s’est blessé ce vendredi lors de l’entraînement, Koeman a indiqué que “les jeunes se sont très bien adaptés. C’est un groupe fort, tout le monde a une chance de jouer. (..) Les jeunes ont participé et ont beaucoup de qualité. Maintenant ils doivent mûrir et devenir plus physiques”.

Vivement le début de saison. En espérant que Ronald Koeman soit plus prolixe lors des conférences de presse !