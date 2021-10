D’après la presse locale, le FC Barcelone ne devra pas verser 20 millions d’euros à Liverpool après la 100e du Brésilien sous les couleurs du club catalan.

Non, le transfert de Philippe Coutinho ne coûtera pas 20 millions d’euros supplémentaires au FC Barcelone. Alors que le Brésilien pourrait faire sa 100e apparition sous les couleurs du club catalan demain soir (19h) sur la pelouse du Rayo Vallecano, le Mundo Deportivo a donné quelques précisions concernant l’accord de transfert passé avec Liverpool en janvier 2018. Ainsi les Blaugrana n’auront pas à payer 20 millions d’euros ce mercredi après le 100e match de Coutinho. La clause longtemps évoquée n’existerait tout simplement pas…

Le Barça a bien payé 120 millions d’euros, plus 40 millions de bonus, pour s’attacher les services du phénomène des Reds, mais aucune clause ne concerne son nombre de matchs en Espagne. Ronald Koeman pourra donc aligner son joueur sans se soucier des conséquences. Philippe Coutinho pourrait d’ailleurs faire beaucoup de bien à une formation du Barça qui va mal et qui a toujours grand mal à pallier le départ de Lionel Messi et les absences de quelques joueurs clés, comme Pedri et Ousmane Dembélé.