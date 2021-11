Le FC Barcelone est très attractif en ce moment avec l’annonce de Xavi comme nouvel entraineur. Certains anciens joueurs, et pas les plus jeunes, pourraient faire leur retour dans la maison catalane.

L’ancienne légende du Barça, Dani Alves voudrait faire son retour en Catalogne. Il ferait même le forcing pour retrouver Xavi assure la presse espagnole. D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, des discussions sont actuellement en cours entre le Brésilien de 38 ans et le FC Barcelone pour un éventuel retour. Selon Matteo Moretto, le club réfléchirait à sa venue en janvier, lors du mercato d’hiver.

Un autre ancien joueur emblématique du Barça souhaiterait revenir. Il s’agit d’Alexis Sanchez qui est actuellement en manque de temps de jeu à l’inter et chercherait une porte de sortie. D’après la presse italienne, le FC Barcelone qui est toujours à la recherche d’un attaquant serait intéressé à l’idée d’un retour du chilien de 32 ans. Les Blaugrana voudraient le signer en prêt lors du prochain mercato hivernal.

« Pour moi, c’est un avantage de déjà connaître les capitaines, Busquets (33 ans), Piqué (34 ans) et Jordi Alba (32 ans) », a déclaré Xavi le jour de sa présentation au Camp Nou. Ces trois joueurs cadres seront surement des éléments clés de son effectif et un relais de l’entraineur Blaugrana. Avec ces rumeurs de transfert et cette confiance aux anciens de l’effectif, Xavi pourrait coacher une équipe de « vieux ».