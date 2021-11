Présenté officiellement ce mardi, Dani Alves est la première recrue du FC Barcelone de l’ère Xavi. Un recrue qui s’est présentée pieds-nus et a expliqué les conditions de son retour en Catalogne.

« J’ai été très lourd avec le président, j’ai insisté pour revenir. (…) Il a parlé à Xavi et Xavi m’a appelé pour me dire qu’il comptait sur moi si je voulais venir. Le reste fut très facile. Quand quelqu’un veut quelque chose, ça se fait. » Voilà comment Daniel Alvès, 38 ans, a su convaincre Joan Laporta de le faire revenir au Barça. Le Brésilien est fait les belles heures du club catalan entre 2008 et 2016. Désormais âgé de 38 ans, il fait son grand retour, après avoir évolué sous les couleurs de la Juventus (2016-2017), du Paris Saint-Germain (2017-2019) et de Sao Paulo (2019-2021).

Libre de tout contrat, Alvès arrrive libre au Barça. Mais pas gratuit. « Les gens parlent du salaire, mais pour moi ce n’est pas important. Je n’ai jamais rien eu, je me contente de peu. Je pense à faire partie de la transformation du Barça, tout est secondaire quand tu reçois un coup de fil de ce club », s’est défendu le Brésilien, confirmant qu’il toucherait un tout petit salaire… sans pour autant en dévoiler le montant. Alvès préfère insister sur sa grande motivation à aider le Barça à se relancer. « Je ne viens pas pour passer le temps et bien vivre à Barcelone, je viens pour jouer, pour lutter pour une place et le droit de jouer. Je ne suis pas là à cause de ce que j’ai fait dans le passé ou à cause de ma relation avec le coach ou le président. Je vais lutter et essayer d’apporter. L’âge, c’est juste un nombre. On voit beaucoup de joueurs âgés dans le foot qui sont performants au plus haut niveau, c’est mon objectif. »