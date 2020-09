Président actuel du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu calme le jeu avec Lionel Messi.

Lors d’une interview, le patron des catalans a apaisé les tensions avec la “Pulga” et souhaite se pencher à 100% sur la saison à venir. Il veut que le Barça se concentre sur le sportif et valide sa saison.

“En tant que président, je ne serai pas en conflit avec Leo, il est notre capitaine et notre chef (…) Il parle sur le terrain, il s’est plongé dans le projet Koeman. Ce qui doit être dit a été dit. Je ne pouvais pas permettre, ni personne, que Messi parte : il est le meilleur du monde et nous voulons qu’il continue avec nous. Et pour Koeman, c’est une assurance de succès. On parle de ces choses à la maison et on le fera, mais pas publiquement. Nous devons nous féliciter que Messi continue avec nous. Profitons-en car c’est le meilleur au monde”, a confié le patron du club blaugrana.