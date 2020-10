Josep Maria Bartomeu a officiellement démissionné de la présidence du FC Barcelone, mardi soir. Voici quelques unes de ses déclarations choc.

“J’ai été insulté et menacé, moi et ma famille, ainsi que tous les membres du conseil. Il y a eu des insultes de la part des médias qui sont allées au-delà ce qui est admissible”, a expliqué Bartomeu.

Le désormais ex-président du Barça s’en prend également au gouvernement autonome catalan, la Generalitat, qui a refusé de repoussé le référendum devant entériner la motion de censure à son endroit. “La Generalitat a pris des décisions irresponsables et contradictoires. Nous avons été contraints de choisir entre la santé de nos partenaires et le droit de vote. Nous avons demandé une couverture légale et quinze jours de marge pour tenir le vote. Et nous n’avons pas été écoutés.”

Des explications confuses sur la forme, mais rien sur le fond. Le bilan de Bartomeu à la tête du Barça est calamiteux, avec le départ de Neymar, les acquisitions bien trop onéreuses de Coutinho, Dembélé et Griezmann et les envies de départ de Messi.