La démission du président du FC Barcelone, en conflit avec Lionel Messi, pourrait permettre à la star du club de signer une prolongation de contrat.

Lionel Messi n’a pas quitté le FC Barcelone lors de ce mercato d’été. Le sextuple Ballon d’Or a décidé de poursuivre jusqu’à la fin de saison avec le club catalan. En conflit avec le président du Barça, Josep Bartomeu, Messi pourrait profiter de sa démission pour prolonger son contrat.

“J’ai toujours essayé d’expliquer à lui, son agent et sa famille qu’on ne peut pas laisser partir Leo Messi. Pourquoi ? Parce qu’il est le meilleur joueur du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Ronald Koeman dont la clé est Messi. J’espère que, dans les mois à venir, Leo Messi dira : “Je suis heureux car je reste à Barcelone, je vais prolonger mon contrat et je finirai ma carrière au club.””, a indiqué l’ancien président du Barça. Pour rappel, Messi est sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2021.