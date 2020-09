Dans une interview accordée au média La Tercera, le milieu de terrain Arturo Vidal a été très critique avec le FC Barcelone. Le Chilien estime que l’ADN du Barça n’est plus à la mode.

“Le club a fait des choses qui ne vont pas avec une équipe de premier niveau. Barcelone doit d’abord changer sa façon de penser. Le football a beaucoup évolué, l’ADN est déjà à la traîne et les autres équipes s’améliorent sur d’autres aspects. Le football en ce moment est plus physique, avec plus de force et de vitesse, et la technique passe parfois au second plan”, a indiqué Vidal dans cette interview.