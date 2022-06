Depuis quelques semaines le FC Barcelone est toujours à la chasse pour recruter Robert Lewandoswski pour la saison prochaine. Non retenu par le Bayern Munich, le Polonais veut quitter la Bavière et le Barça lui propose un contrat juteux.

Selon les informations de ‘Sport’, le club espagnol préparer un nouveau contrat pour l’attaquant international polonais. Le Barça serait prêt à offrir un salaire de 12 millions d’euros nets par an dans la formation dirigée par Xavi. Des émoluments qui le placerait tout en haut de la grille de salaires du club. A noter par ailleurs qu’il s’agirait d’un contrat de deux ans (plus une en option).

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski (33 ans) est surtout régulièrement cité du côté de la Catalogne et du FC Barcelone. A ce titre, Sport révèle, ce samedi, les chiffres de l’accord trouvé entre Robert Lewandowski et les Culés pour une possible arrivée cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant international polonais pourrait ainsi toucher 12 millions d’euros nets par an dans la formation dirigée par Xavi. Des émoluments qui le placerait tout en haut de la grille de salaires du club. A noter par ailleurs qu’il s’agirait d’un contrat de deux ans (plus une en option). Reste désormais à convaincre le board bavarois…