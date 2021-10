Karim Benzema, qui a remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France, est l’un des favoris au prochain ballon d’or qui sera remis le 29 novembre prochain. Sur les ondes de RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo estime que l’attaquant du Real Madrid, ne mérite pas de remporter cette distinction individuelle.

Karim Benzema ballon d’Or dans quelques semaines ? C’est non pour Daniel Riolo. Ce dernier estime que le Real Madrid n’a pas réussi une grande saison et la Ligue des Nations remporté, dimanche avec l’équipe de France n’a pas de prestige pour prétendre à cette distinction: « Les Bleus n’ont rien fait à l’Euro et le Real n’a rien fait en C1. Ce n’est pas deux matches dans une compétition en carton qui vont changer les choses. Benzema, c’est un joueur extraordinaire mais c’est absurde de penser à lui pour le Ballon d’or. »

Le ballon d’Or sera remis le 29 novembre prochain à Paris.