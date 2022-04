Pour le Brésilien Ronaldo, Karim Benzema doit remporter la prochaine édition du Ballon d’Or.

Comme Jean-Pierre Papin, qui a accordé un entretien à nos confrères de L’Equipe ce mardi, Ronaldo estime que Karim Benzema doit remporter le Ballon d’Or cette année. Impressionné par ses prestations depuis le début de la saison, la légende brésilienne milite pour que le Français succède à Messi. Pour rappel, Benzema avait terminé 4e de l’édition 2021 du Ballon d’Or, derrière donc Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho.

« Benzema ? Il mérite le Ballon d’Or, je le dis depuis des années et on me critique… mais il le mérite, c’est un grand attaquant », a confié le double vainqueur du trophée (1997 et 2002) dans une conversation avec Alessandro Del Piero, qui sera diffusée après le match de ce soir entre le Real Madrid et Chelsea sur l’antenne de Sky Sport en Italie.