Fair-play, Lionel Messi a adressé un message à Robert Lewandowski, qui « aurait dû gagner le Ballon d’Or en 2020 ».

Au moment de récupérer son 7e Ballon d’Or ce lundi, Lionel Messi n’a pas oublié de saluer son adversaire de la soirée, Robert Lewandowski. Très classe, le Parisien a félicité le serial buteur du Bayern Munich pour son immense saison, rappelant au passage que le Polonais mérite un trophée pour l’année 2020 où il aurait assurément survolé le Ballon d’Or.

« Je voulais dire à Robert que c’est un honneur pour moi de me battre contre toi, a confié l’Argentin. Je crois que tu mérites ton Ballon d’Or pour l’année dernière. Tout le monde était d’accord sur le fait que tu étais le grand gagnant. Tu l’as gagné l’an passé, tu l’as mérité, j’espère que France Football va te le donner pour que tu puisses l’avoir chez toi parce que c’est vraiment toi qui l’as gagné. Ce n’est pas possible à cause de la pandémie pour l’instant mais je pense que tu mérites de l’avoir chez toi. »