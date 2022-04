En plus du Real Madrid, Kylian Mbappé serait dans le viseur de Liverpool et/ou de Manchester City en vue d’un transfert gratuit cet été.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a encore confirmé le week-end dernier n’avoir pris aucune décision concernant son avenir. En Espagne, le phénomène de Bondy est déjà annoncé sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, mais la nouvelle offre XXL des dirigeants qataris pourrait bien contrarier les plans des Merengues. Reste à savoir si le Français préférera rejoindre Benzema à Madrid cet été, prolonger au PSG… ou opter pour sa troisième option.

En effet d’après les informations de nos confrères de RMC Sport, et plus précisément de l’ancien Parisien Jérôme Rothen, un troisième cador s’intéresse à Mbappé. Un club mystère qui n’est pas le FC Barcelone, mais dont l’identité se précise de jours en jours. Dans son édition du jour, le Liverpool Echo assure que les dirigeants des Reds gardent toujours un œil sur la superstar de Ligue 1. Un intérêt de Manchester City aurait également été évoqué par la presse britannique. Reste à savoir si les deux leaders de Premier League viendront mettre des bâtons dans les roues du PSG et du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé.