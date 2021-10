Dans les colonnes de L’Equipe, Kylian Mbappé est revenu sur le clash qu’il a eu avec Olivier Giroud avant le début de l’Euro 2020.

Tout le monde se souvient du léger différend entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud quelques jours avant le début de l’Euro 2020. Le nouvel attaquant du Milan AC reprochait notamment à son jeune coéquipier de ne pas recevoir suffisamment de ballons dans la surface. Une pique qui a particulièrement agacé la star du PSG sur le moment, comme il l’explique dans une interview exclusive publiée ce mardi par L’Equipe. « Cela a traîné, parce que les gens ont laissé traîner. Je vais vous dire la vérité : le soir même, j’étais enragé. Deux jours après, je n’y pensais plus, affirme-t-il. Je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit ce que j’avais à lui dire. Et après, c’était terminé. »

Depuis cet épisode, et l’élimination des Bleus en huitième de finale contre la Suisse, Olivier Giroud n’a plus été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Un choix qui étonne même Kylian Mbappé, qui ne serait pas contre un retour du Milanais en sélection. « Je l’accueillerais les bras ouverts. Il était tout proche de battre le record de Thierry Henry, ce serait dommage qu’il n’en ait pas la possibilité. »