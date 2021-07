Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid cet été, Zinedine Zidane a bien l’intention de rester loin des terrains avant de prendre les rênes de l’équipe de France en 2023.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe met l’accent sur l’avenir de l’équipe de France. Objectif dans le viseur de Zinedine Zidane depuis déjà plusieurs années, le banc des Bleus semble hors de portée de l’ancien Merengue, maintenant que le patron de la FFF, Noël Le Graët, a confirmé que Didier Deschamps serait le sélectionneur lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, en 2022. Le président de la Fédération s’est longuement entretenu avec Deschamps ce mercredi à Guingamp et il a pris la décision de lui renouveler sa confiance malgré l’élimination précoce des Bleus à l’Euro 2020, en huitième de finale contre la Suisse.

Même si ce poste reste inaccessible, Zidane à choisi de quitter le Real Madrid cet été, notamment à cause de l’énorme pression médiatique qu’il subissait, avec quatre conférences de presse hebdomadaires et des journées de 12 heures à Valdebebas. Bref, de quoi totalement épuiser le coach Français. L’Equipe précise que Zidane réside toujours à Madrid (il y a toujours deux fils, Theo et Elyaz, à l’académie du Real) et a accordé une attention particulière à la France du dernier championnat d’Europe : « Zinedine suit les Bleus de près. Ils seront toujours dans son cœur et il est prêt à faire beaucoup pour eux, comme il l’a montré lors de son retour en 2005 », explique une source proche de l’entraîneur.

En effet, selon L’Equipe, Zidane a régulièrement refusé des offres pour retourner entraîner des clubs, notamment en Angleterre, dans les pays du Golfe Persique et en Asie, avec parfois des salaires à huit chiffres. Pour l’instant, il ne souhaite pas reprendre le rythme d’un club, préférant se reposer et attendre le moment où il pourra prendre en charge l’équipe de France, un moment qu’il sait proche. Didier Deschamps, en fait, a déjà donné sa bénédiction à Zizou pour le remplacer. Aux yeux de l’entraîneur, il y a quatre équipes qui auront toujours sa préférence lorsqu’il s’agira de remonter en selle : les Girondins de Bordeaux, la Juventus Turin, le Real Madrid et la France. Mais pour prendre les rênes de la dernière, il devra au moins patienter jusqu’en 2023.