Le club de l’Olympique Lyonnais a poussé un nouveau coup de gueule contre la VAR dans le football français. Les Gones ont publié un communiqué avec quelques reproches pour l’arbitrage français.

« Plusieurs décisions ont donc coûté cher à l’OL depuis le début de la saison. Contre Lorient, l’OL ne put faire mieux que match nul en infériorité numérique, laissant filer deux précieux points. Et à Paris, peut-être que l’équipe aurait pu maintenir son avantage sans ce penalty trop généreusement accordé au PSG. Si la VAR a donc bien fonctionné lors du derby dimanche soir, on peut regretter que cela ne soit pas toujours le cas. Pourquoi certaines actions litigieuses n’ont-elles pas entraîné une intervention de la VAR ? Et pourquoi un tel manque d’homogénéité sur certaines phases de jeu, où différentes décisions sont appliquées pour des actions similaires ? Voilà des interrogations que l’assistance vidéo ne devrait pas susciter, » peut-on notamment lire dans le communiqué publié par l’OL, qui ne décolère pas et charge une fois de plus l’arbitrage français.