Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Sven Botman seront bien Lillois cette saison mais les Dogues pourraient encore laisser filer trois joueurs dans les prochaines semaines.

Si le LOSC ne peut plus se renforcer depuis la fermeture du mercato estival (31 août), le champion de France pourrait bien faire encore du ménage dans ses rangs. D’après les informations de Foot Mercato, Jocelyn Gourvennec pourrait se séparer de deux à trois joueurs dans les prochaines semaines. Dans le lot on retrouve le Croate Domagoj Bradaric, le gardien remplaçant Orestis Karnezis et le jeune Mustafa Kapi. Autant de joueur sur lesquels le nouvel entraîneur ne compte pas s’appuyer.

Interrogé à ce sujet, le président Olivier Létang n’a pas masqué ses intentions.« Domagoj Bradaric a refusé un prêt alors que le club l’avait prévenu qu’il ne figurerait pas sur la liste de la C1. Comme pour le jeune milieu Mustafa Kapi (19 ans), une solution pourrait être trouvée en septembre, notamment sur le marché turc qui ferme mercredi. Enfin, le gardien Orestis Karnezis (36 ans) est toujours là, faute de solutions de départ ».