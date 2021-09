L’AS Saint-Etienne est toujours dans son actualité de vente. Les Verts ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête et l’histoire de la vente pourrait bien s’accélérer.

D’après les informations de « RMC Sport » et du « Parisien », Roland Romeyer devrait rapidement finaliser la vente de l’ASSE. Une vente avec le prince héritier du Cambodge Norodom Ravichak. Le média francilien annonce même une vente à hauteur de 100 millions d’euros pour le rachat des Verts. Pour le moment, le c’est le cabinet KPMG qui traite le dossier du membre de la famille royale cambodgienne. Un cabinet sélectionné par les deux parties afin de « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. » Affaire à suivre…