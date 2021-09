Le retour de Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid ne fait pas l’unanimité auprès des supporters. Pour preuve, l’un d’entre a fait une demande un peu particulière à Joao Félix…

Sifflé pour son tout premier match au Wanda Metropolitano depuis son retour au club, Antoine Griezmann est loin, très loin de faire l’unanimité chez les supporters de l’Atlético. Une situation qui en devient presque risible au vu des circonstances. Ce matin, un fan des Colchoneros a stoppé Joao Félix devant le centre d’entraînement du club afin de lui faire une demande particulière : « Blesse Griemann João, allez, le tibia, n’oublie pas. » Interloqué et étonné par de tels propos tenus à l’encontre de son coéquipier, le Portugais a rapidement clarifié la situation en rétorquant : « Tu dois avoir plus de respect pour Griezmann. » La glace est brisée entre les fans de l’Atlético et Antoine Griezmann.