L’Atletico Madrid s’est imposé ce samedi, face à Alaves, sur le score de 4 à 1. Mais le coeur de l’entraîneur Diego Simeone n’était pas là. En effet, le père du coach est décédé la semaine dernière. Le public du Wanda Metropolitano lui a rendu un hommage, ce qui a fort ému Diego Simeone.

« Avant de commencer, je voulais tout d’abord commenter la minute de silence pour mon père. J’apprécie le respect et la minute de silence qui a été faite, comment les gens ont réagi… merci beaucoup. Je ne l’oublierai jamais et je ne voulais pas le négliger. Et merci au club aussi pour l’avoir fait de cette manière », a déclaré Diego Simeone en conférence de presse.