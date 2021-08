Totalement métamorphosé par son prêt à West Ham, Jesse Lingard ferait partie des priorités de l’Atlético Madrid pour la saison prochaine.

Véritable flop à Manchester United et devenu célèbre pour son bilan de 0 but et 0 passe décisive avec les Red Devils en 2019, Jesse Lingard s’est totalement relancé la saison dernière en prêt à West Ham. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Premier League, il a permis aux Hammers d’accrocher la 6e place du championnat, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Mais avec l’arrivée imminente de Jadon Sancho, son temps de jeu à Manchester United risque encore d’être famélique. Plusieurs clubs sont en concurrence pour s’offrir ses services cet été, dont West Ham et l’Atlético Madrid à en croire les informations du Daily Mail. Champions d’Espagne la saison dernière, les Colchoneros ont déjà recruté l’Argentin Rodrigo De Paul. Reste à savoir si Jesse Lingard – évalué à environ 22 millions d’euros – sera intéressé à l’idée de rejoindre les rangs de Diego Simeone la saison prochaine.