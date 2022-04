Voici les compositions d’équipe probables pour le choc de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Manchester City.

Battu 1-0 en Angleterre, les Colchoneros devront un peu plus se découvrir demain soir (21h) pour aller chercher le but de l’égalisation contre Manchester City. Pour l’occasion, Diego Simeone devrait encore s’appuyer sur un système à cinq défenseurs. Toujours incertain (blessure), Gimenez devrait laisser sa place à Felipe et Savic. En attaque, Antoine Griezmann fera de nouveau la paire avec le jeune Portugai Joao Felix.

En face, Pep Guardiola devra faire sans le Brésilien Gabriel Jesus, suspendu au match aller. L’attaque des Cityzens devrait plutôt s’articuler autour du trio Mahrez-Foden-Sterling. De retour de blessure, Ruben Dias commencera le match sur le banc de touche.

Les compositions probables :

Atlético Madrid : Oblak – Savic, Felipe, Reinildo – Marcos Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, Renan Lodi – Griezmann, Joao Felix.

Manchester City : Ederson – Kyle Walker, Laporte, Stones, Joao Cancelo – Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne – Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling.