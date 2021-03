Dans le viseur du FC Barcelone mais aussi du Real Madrid depuis plusieurs semaines, c’est au tour de l’Atletico Madrid de se pencher sur le dossier Fabian Ruiz.

Si l’on en croit les informations de « Sky Sports », les dirigeants madrilènes apprécient le profil du milieu international espagnol de 24 ans qui évolue toujours au Napoli. En plus de la direction, Diego Simeone, l’entraîneur colchonero aurait également jeté son dévolu sur le joueur qui se rapproche vers la sortie en Italie. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’actuel 5e de Serie A, Fabian Ruiz aurait pu faire ses valises il y a quelques mois, mais sa direction aurait refusé une offre de 50 millions d’euros.

Preuve que le joueur possède un vrai rôle au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. Pas simple de venir le déloger, malgré la possible future vente de Saul Niguez, il n’est pas acquis que les Colchoneros aient les finances suffisantes pour recruter celui qui a inscrit 1 but et donné 1 passe décisive en 21 rencontres de Serie A cette saison. Affaire à suivre…