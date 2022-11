L’Atletico Madrid a concédé une nouvelle défaite en Ligue des champions ce mardi soir et se retrouve éliminée de toutes compétitions européennes. Un drame au pays et l’avenir de Diego Simeone est clairement au centre des critiques.

Diego Simeone va-t-il quitter les Colchoneros ? Après près de 10 ans à la tête de l’équipe, le coach argentin pourrait bien quitter son poste dans les prochains mois. Éliminés de la LDC et le barrage d’Europa League dans un groupe largement à leur portée, les Madrilènes pourraient bien voir leur mythique entraîneur faire ses valises en fin de saison. Comme l’a rapporté le Chiringuito de Jugones, l’Atleti souhaite se séparer de son technicien sud-américain et c’est même vers Luis Enrique que le président Enrique Cerezo pourrait se tourner à l’avenir.

Actuel sélectionneur de l’Espagne, celui qui a dirigé le FC Barcelone durant sa carrière cesserait ainsi d’être l’entraîneur espagnol après la Coupe du monde du Qatar 2022, date à laquelle son contrat prend fin, et il prendrait quelques mois de repos pour revenir sur le banc en 2023. L’entraîneur espagnol serait idéal pour promouvoir les talents les plus importants de l’équipe tels que Joao Félix, Antoine Griezmann et Koke, qui s’intègrent parfaitement dans l’idée du jeu offensif de l’actuel entraîneur espagnol.