L’Atletico Madrid ne sera pas présent lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club espagnol a été éliminé par Chelsea (0-1, 0-2) lors des 8es de finale de la compétition. L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, avoue la supériorité du club anglais.

« Il faut être juste et féliciter l’adversaire quand il est supérieur. Ils ont été très bons, puisqu’on a essayé de presser haut avec Suarez, Felix ou Carrasco, pour essayer de rompre cette bonne circulation de balle qu’ils avaient pour lancer les actions. A chaque fois, on n’était pas loin, mais on n’a pas réussi à les mettre en difficulté dans ces situations où ils s’en sortaient très bien. Et derrière, on n’a pas su attaquer comme on le souhaitait », a indiqué l’entraîneur argentin au micro de la chaîne RMC Sport.