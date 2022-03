Face aux médias, Diego Simeone n’a pas hésité à encenser son futur adversaire en Ligue des champions, Pep Guardiola.

De passage en conférence de presse ce vendredi pour parler de la confrontation face au Rayo Vallecano ce week-end en Liga, Diego Simeone n’a pas pu éviter les questions concernant le tirage au sort de la Ligue des champions. Pour rappel, l’Altético Madrid retrouvera Manchester City en quarts de finale de la compétition.

« J’ai une grande admiration pour Guardiola et le travail qu’il a accompli à City ces dernières années. Il le montre match après match. La compétition sera difficile et avec de grands matches entre toutes les équipes, mais il y aura du temps pour évaluer ce match et maintenant nous sommes totalement concentrés sur le Rayo Vallecano et je n’ai que ça en tête. Je comprends pourquoi vous voulez parler du tirage au sort de la Ligue des champions, mais nous nous préoccupons du match contre le Rayo et si vous voulez me demander quoi que ce soit à ce sujet, vous êtes les bienvenus. »