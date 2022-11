En pleine chute, l’Atlético de Madrid pourrait se faire dépouiller. Jan Oblak et José Maria Giménez veulent plier bagages et abandonner Diego Simeone à son sort.

Englué dans un véritable marasme, l’Atlético de Madrid ne parvient pas à sortir la tête de l’eau. Cinquièmes en Liga avec déjà plus de dix points de retard sur le FC Barcelone et son dauphin, le Real Madrid, les Colchoneros vivent une saison des plus complexes. Définitivement éliminés de toutes compétitions européennes, ils restent sur trois rencontres sans succès en championnat. Diego Simeone ne semble pas parvenir à trouver les leviers qui pourraient remobiliser un groupe en fin de cycle dont les membres les plus éminents veulent se faire la malle.

En effet, selon les informations couplées de Todo Fichajes, en Espagne, ainsi que de Sport Witness, en Angleterre, Diego Simeone pourrait perdre ses leaders l’été prochain. Lié jusqu’en 2028 avec l’écurie madrilène, Jan Oblak serait déterminé à changer d’air alors que la Premier League lui tend les bras. Tottenham et Manchester United sont sur sa piste. En défense, José Maria Giménez qui devrait suivre ses pas. Agacé par la mauvaise situation du club, l’Uruguayen se laisse séduire par les Blues de Chelsea et souhaiterait désormais lâcher les Colchoneros. Deux départs cruciaux pour l’Atlético de Madrid qui comptait déjà massivement dégraisser cet hiver alors que 4 hommes, dont Yannick Ferreira Carrasco, sont poussés vers la sortie.