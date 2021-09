Aston Villa a signé un très beau succès 3 buts à 0 face aux Toffees d’Everton ce soir dans le cadre de la cinquième journée de Premier League.

Les Vilans ont inscrit trois buts avec Cash à la 66e minute de jeu, avant que Lucas Digne ne marque contre son camp trois minutes plus tard et offre un avantage de deux buts aux partenaires de Leon Bailey. Justement c’est le Jamaïcain recruté lors du mercato estival qui termine le travail et offre ce magnifique succès. Au classement, Aston Villa se classe 10e avec 7 points. Everton est 5e avec 10 unités.