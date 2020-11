L’ASSE de Claude Puel n’y arrive plus. Après un beau début de saison, les Verts s’écroulent. Selon Pierre Ménès le club n’a pas été performant lors du mercato d’été.

« Je veux bien qu’il y ait beaucoup d’absents, notamment en défense. Que la vente de Fofana était inéluctable financièrement. Mais je ne comprends pas ce que fait Puel. Bouanga était sur le banc, Khazri revient, puis Khazri ressort… Je pense que ce sentiment perpétuel d’insécurité nuit profondément à une équipe aussi jeune, a-t-il analysé sur son blog. Je l’ai dit que je n’étais pas fan de ce projet, que trop de jeunesse tuait la jeunesse », a indiqué le consultant de Canal.

Avant d’ajouter sur les Verts : « C’est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors je sais pertinemment que le club a des problèmes financiers, mais il a tout de même vendu Saliba et Fofana pour 70 M€ en quelques mois. Il aurait peut-être été judicieux d’en réinvestir 10 ou 15 dans deux arrières centraux un peu plus expérimentés. Et le prochain match pour les Verts, ce sera à Lyon. Autant dire que cela ne sent pas très bon… »