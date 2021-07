Alors que les Verts ont été battus samedi en amical par Clermont (2-3), Claude Puel a été interrogé sur le mercato. Sa réponse fait tout sauf rêver.

« Si un joueur devait nous rejoindre, c’est parce qu’il représente une valeur ajoutée à l’effectif, sinon ce n’est pas la peine. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif. Cet effectif a terminé au milieu du classement (11e). (…) La saison dernière, on a répondu présent. Et ce groupe-là aura un an de plus de vécu dans la difficulté », a déclaré le l’entraîneur des Verts dans des propos retranscrits par nos confrères de L’Equipe.