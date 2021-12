Ce vendredi, les Verts ont confirmé l’indisponibilité de leur gardien Étienne Green pour au moins 6 semaines.

Blessé au un coude lors de la défaite à Reims le 11 décembre (0-2), Étienne Green, sera forfait pour six semaines a annoncé vendredi l’ASSE. L’international Espoirs anglais (21 ans) souffre d’une entorse du ligament latéral interne du coude et d’une fracture, non déplacée de l’apophyse coronoïde.

Un coup dur pour Pascal Dupraz, qui devra compter sur le jeune Stefan Bajic (19 ans) pour ses débuts sur le banc des Verts. Il sera titulaire ce dimanche (13h45) pour affronter Lyon La Duchère (N2) en 32e de finale de la Coupe de France, au stade de Balmont à Lyon.