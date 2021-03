L’ancien capitaine des Verts est venu apporter son soutien au jeune Stefan Bajic, qui a encaissé quatre buts vendredi soir pour son deuxième match de Ligue 1.

En l’absence de Jessy Moulin, testé positif au Covid-19, c’est le jeune Stefan Bajic qui a gardé les buts de l’AS Saint-Étienne vendredi dernier. Une deuxième expérience dans l’élite qui a rapidement tourné au cauchemar pour le portier de 19 ans. Sauvé par ses poteaux à deux reprises dans les dix premières minutes, Bajic a finalement encaissé quatre buts face à l’armada offensive de l’AS Monaco. Mais pas de quoi s’inquiéter pour l’ancien capitaine des Verts Loïc Perrin, qui a tenu à apporter son soutient à la pépite de l’ASSE au micro de Canal+ Sport.

« Stefan ne peut pas faire grand-chose sur les quatre buts. C’est l’apprentissage. On est tous passés par là. Je me souviens de mon premier match en Ligue 1. On perd 3-0 à Lens, je sors à la mi-temps. On s’en remet, ça fait grandir. C’est un jeune gardien très prometteur. Il a un très bon jeu au pied, de très bonnes prises de balle. C’est quelqu’un de jeune mais qui est rassurant. Je ne m’en fais pas. »