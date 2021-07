Gardien de l’AS Saint-Etienne, Jessy Moulin ne devrait pas s’éterniser chez les Verts encore bien longtemps.

Son entraîneur Claude Puel est revenu sur la situation de son ex gardien numéro un et précise qu’il a pris la décision de quitter le club au cours de l’inter saison. « C’est lui qui a pris cette décision. On a eu une petite discussion. À son âge, je ne vais pas l’empêcher d’épouser un autre projet… Il est en train d’étudier une proposition avec un autre club, » a lancé Claude Puel, coach de l’ASSE, au sujet de son gardien. C’est le jeune Etienne Green qui devrait évoluer en tant que titulaire dans les buts cette saison.