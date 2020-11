L’ASSE est actuellement en pleine crise au niveau sportif. Sur Téléfoot, Mathieu Debuchy a ouvert la porte pour demander quelques recrues cet hiver.

« C’est sûr que dans l’état actuel, on a peut-être besoin de deux ou trois joueurs. Des joueurs pour compléter cet effectif que ça soit en défense ou peut-être aussi en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions », a indiqué le joueur. Avant de poursuivre sur William Saliba : « William, on connaît ses qualités. Il a été très impressionnant à Saint-Etienne. Malheureusement pour lui, à Arsenal, le début ne s’est pas passé comme il le voulait je pense. (…) Oui, pourquoi pas, il sera le bienvenue et aura l’avantage de connaître la maison… »