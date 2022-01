Selon les informations de Sky Sport, Saint-Etienne serait intéressé par le latéral droit de Southampton Yan Valery.

Actuellement dernier de Ligue 1 à la mi-saison, l’ASSE veut se renforcer cet hiver pour rester dans l’élite. Pascal Dupraz et le board stéphanois se sont déjà activés sur le mercato hivernal avec les arrivées de Paul Bernardoni et de Sada Thioub. Mais ce ne serait pas tout, puisque le nouvel entraineur des Verts a indiqué en conférence de presse que trois arrivées étaient encore prévues en janvier. Saint-Etienne aurait déjà trouvé le premier. Selon les informations de Sky Sport, l’ASSE voudrait se faire prêter le latéral droit français de Southampton, Yan Valery. Le joueur de 22 ans qui n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison pourrait alors trouver du temps de jeu en Ligue 1. Mais les dirigeants anglais ne souhaiteraient pas le laisser filer car à cause de plusieurs blessures au sein de leur effectif le Français pourrait se révéler précieux.