Jean-Michel Larqué a évoqué dans les colonnes du Progrès son admiration pour le travail effectué par Claude Puel avec les Verts.

« Je dirais la qualité du travail et les décisions fortes qui ont été prises. Des choix parfois incompris mais Claude Puel a toujours œuvré dans l’intérêt supérieur du club et en récolte les résultats aujourd’hui. La politique des jeunes, on en voit ses effets sur le long terme. Là, je suis admiratif qu’ils sortent aussi vite. C’est la preuve qu’il y a de la qualité et c’est la récompense du travail du coach », a indiqué le consultant de RMC dans les colonnes du Progrès.

Et d’ajouter : « Claude Puel, n’est pas sur les réseaux sociaux, il n’est pas bavard et ce n’est pas un ventilateur. Il a les mains dans le cambouis comme le président Roland Romeyer. Je leur accorde toute ma considération autrement qu’à ceux qui brassent du vent. »