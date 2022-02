L’ASSE a concédé le nul, ce dimanche, contre Strasbourg, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Un résultat satisfaisant pour le coach des Verts Pascal Dupraz, qui a vu l’impact du public sur ses joueurs.

« Les joueurs sont dans le projet qui est le nôtre, de laisser l’ASSE en Ligue 1. Leurs performances ont fait revenir du monde au stade. Sans livrer notre meilleur match, nous avons pris un point et sur les derniers changements, j’ai tenté de mettre des joueurs offensifs même à des postes qui ne sont pas les leurs. Avec ces résultats, l’équipe emmagasine de la confiance mais pas assez. Contre Metz, cela vaudra son pesant de cacahuètes et avec ce public, on se sent plus forts », a déclaré le coach.

Le match face à Metz aura lieu le 6 mars prochain.